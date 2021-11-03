Зеленский обвинил СССР в «неправильном» освобождении Киева от нацистов

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал руководство СССР за «неправильное», по его мнению, освобождение Киева от нацистов в 1943 году. Государство как бездушная машина отправило на гибель полмиллиона человек, отметил политик в Telegram.

Разве может она не заметить полмиллиона человек? <...> Может. Машине безразлично. Она готова с лёгкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства — освободить Киев к годовщине Октябрьской революции, — говорится в сообщении Зеленского.

Он добавил, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч плохо вооружённых местных жителей, которых бросили на верную смерть. При этом их якобы даже не ставили на воинский учёт, что позволило скрыть настоящее число потерь.

Освобождение Киева — это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов, — подчеркнул Зеленский.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский получил «ещё одну оплеуху» от турецких союзников. Так описал реакцию Турции на применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе депутат Верховной рады Олег Волошин. По его словам, в МИД Турции заявили, что приобретённое Киевом оружие перестаёт быть турецким, и призвали Украину не злоупотреблять названием страны при упоминании аппарата.