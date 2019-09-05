Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с экспертами и журналистами ситуацию со свободой слова в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Швец.
В течение нескольких недель, если я не ошибаюсь, состоится встреча Зеленского с экспертной группой, журналистами, а также с представителями разных редакций, — сказал он.
Депутат также отметил, что решение о встрече было принято на фоне требования Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания аннулировать лицензию телеканала NewsOne.
В свою очередь глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию вокруг телеканалом NewsOne политически ангажированной,
Ранее News.ru писал о том, что члены Нацсовета Украины единогласно проголосовали за обращение в суд с просьбой аннулировать лицензию на вещание NewsOne за разжигание национальной, расовой и религиозной вражды или ненависти.