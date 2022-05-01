Зеленский обиделся на Турцию из-за российских туристов

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Владимир Зеленский раскритиковал Турцию, заявив греческому общественному телевидению ERT, что считает недопустимым с её стороны принимать российских туристов. Он выразил недоумение решением руководства страны организовывать туристические маршруты для россиян и одновременно выступать посредником Украины. Он подчеркнул, что дружбы между Киевом и Анкарой в этих условиях не может быть.

Мы видим <...> подготовку туристических маршрутов​​​. Специально для российского туризма. И я как президент должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения, — поделился Зеленский.

Он назвал происходящее «двойными стандартами». По мнению главы государства, Турция должна сделать выбор — за правду или нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил в ходе телефонных переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным, что Анкара готова выступить в роли посредника между Киевом и Москвой и взять на себя инициативу по урегулированию конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, нужно установить прочный мир в регионе в кратчайшие сроки. По информации канцелярии, координация между разведывательными службами РФ и Турции будет способствовать установлению стабильности в регионе.