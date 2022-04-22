Зеленский назвал условие, при котором Украина прекратит переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «любых переговоров» в том случае, если Вооружённые силы России уничтожат бойцов ВСУ в Мариуполе. Также в ходе пресс-конференции, которая проходит на одной из станций Киевского метрополитена, он добавил, что Киев остановит переговорный процесс с Россией, если на подконтрольных ВС РФ территориях Украины произойдет референдум, пишет агентство УНИАН.

Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет оглашен референдум на занятых Россией территориях Украины, мы выйдем из любых переговоров, — заявил украинский глава.

Ранее Зеленский допустил, что Мариуполь можно разблокировать военным путём. Он подчеркнул, что Киев готовится к такой возможности, но для этого ему потребуется помощь союзников. Альтернативой, по его мнению, могут стать дипломатический и гуманитарный пути.

Народная милиция ДНР сообщила, что украинские военные и боевики, которые укрываются на «Азовстали» в Мариуполе, не воспользовались в пятницу, 22 апреля, гуманитарными коридорами для сдачи в плен. Об этом сказано Telegram-канале правоохранительного ведомства республики.