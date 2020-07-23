Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

https://static.news.ru/photo/4f9bdec6-ccf7-11ea-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе с 27 июля, согласованные Контактной группой, должна ещё одобрить «нормандская четвёрка». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, посещая Станицу Луганскую совместно с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.

У нас много профессионалов, которые участвуют в переговорах в рамках Контактной группы. Они договорились до очень серьёзного шага для Украины — о прекращении огня. Этот документ ожидает подписания всех сторон нормандской группы, и верю, что все стороны подпишут — Украина, Франция, Германия, Российская Федерация. Верю, что с 27 числа наступит момент, когда будет устойчивое прекращение огня, — отметил Зеленский.

Он также заявил, что Киев с партнёрами по «нормандскому формату» сейчас занимается вопросом открытия двух новых контрольно-пропускных пунктов в Золотом и Счастье.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Последнее заседание группы прошло вечером 22 июля в формате видеоконференции. Участникам встречи удалось согласовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в регионе. Он вступит в силу в ночь с 26 на 27 июля, писал NEWS.ru.