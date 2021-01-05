Зеленский назвал беспорядки в Вашингтоне «беспрецедентным насилием»

https://static.news.ru/photo/140a5e56-50e0-11eb-bbbe-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Власти Украины осуждают беспорядки, которые произошли в Вашингтоне в процессе определения победителя на выборах президента страны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США, — сообщил политик.

Он положительно отнёсся к решению об утверждении итогов президентских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден.

Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провёл историческое заседание, подтвердившее волю американского народа, — отметил украинский лидер.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this worldâs oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) January 7, 2021

6 января в США начались беспорядки на фоне заседания конгресса, который должен был утвердить 78-летнего Джо Байдена новым президентом страны. Сторонники действующего президента прорвались в здание Капитолия. Заседание пришлось прервать, а парламентариев эвакуировать с Капитолийского холма.

Несмотря на попытки помешать заседанию, 7 января итоги выборов были окончательно утверждены. Байден набрал более 270 голосов выборщиков. Его инаугурация состоится 20 января.

Как писал NEWS.ru, Трамп смирился со своим поражением на выборах. В частных беседах политик признаёт своё поражение, но не делает это публично, чтобы привлечь к себе больше внимания.