СМИ: Трамп смирился со своим поражением на выборах

https://static.news.ru/photo/29569e4c-4ff4-11eb-9a54-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Scott - Pool via CNP /Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в частных беседах признаёт своё поражение на президентских выборах, но не делает этого публично, чтобы привлечь к себе больше внимания. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Трамп «просто разочарован» поражением на прошедших 3 ноября выборах. Он смирился с проигрышем буквально в последние недели, понимая, что 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США утвердят победу Джо Байдена. При этом Трамп продолжает официально утверждать, что выиграл бы честные выборы.

Смысл этих действий в том, чтобы представлять интерес и быть обсуждаемым в новостях, — пояснил источник газеты.

По данным Politico, команда республиканца Трампа всё же надеется, что 180 его однопартийцам в Палате представителей и 13 — в сенате удастся оспорить 6 января результаты голосования выборщиков.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп заявил о намерении доказать свою победу на выборах в восьми штатах, которые, по официальным данным, отдали голоса за его оппонента — демократа Джо Байдена. С таким заявлением Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия после того, как Байден обвинил его в «нытье и жалобах» из-за выборов, в то время как необходимо решать насущные проблемы страны.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не признаёт своего поражения на президентских выборах. По последним данным, подтверждённым рядом американских ведомств, Байден набрал 306 голосов выборщиков, в то время как Трамп — лишь 232 голоса. Действующий президент пытается через суды оспорить результаты выборов в отдельных штатах. Инаугурация нового лидера Соединённых Штатов, а вместе с ней и официальная передача власти должны состояться 20 января.