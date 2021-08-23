Зеленский начал обратный отсчёт до возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский на киевском саммите «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Трансляция ведётся на YouTube-канале мероприятия.

Украинский лидер отметил, что декларация будет открыта для подписания всеми желающими странами. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы».

Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова, — сказал президент Украины.

По словам главы МИД страны Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие представители свыше 40 стран и международных организаций.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» не имеет смысла, поскольку у Киева нет шансов вернуть полуостров в состав Украины. По его мнению, украинские власти таким образом «создают информационный фон» и пытаются показать своим гражданам, что якобы ведут работу по возвращению полуострова. Он подчеркнул, что шансов у Киева нет никаких.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.