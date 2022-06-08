Зеленский испугался зимы и отказался продавать газ и уголь Западу

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Украина на фоне подготовки к новому отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, на совещании с правительством было принято решение создать штаб по подготовке к зимнему сезону. Глава государства добавил, что Киев в ближайшее время проработает вопрос закупки недостающих энергоресурсов. Он назвал предстоящую зиму «самой сложной за все годы независимости», пишет ТАСС.

Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан, — рассказал Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился с мнением президента и добавил, что добыча угля на государственных шахтах Украины с конца февраля сократилась примерно на треть.

Глава Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что Владимир Путин старается не допустить поставок продовольствия, из-за чего миру грозит продовольственный кризис. Он уверен, что президент России занимается шантажом, чтобы «мир согласился с его требованиями и отменил санкции». По его мнению, проблема в том, что из-за морской блокады Украина не может вывезти урожай в пункты назначения. Например, в одесских хранилищах и на судах там находится около 20 миллионов тонн пшеницы.