Зеленский анонсировал продолжение эвакуации мирных жителей с «Азовстали» Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с «Азовстали» продолжится утром 2 мая

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Эвакуация мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе продолжится в 08:00 утра 2 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что первые эвакуированные прибудут в Запорожье также завтра утром.

Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей с «Азовстали». <...> Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра, — констатировал он.

По словам украинского лидера, сегодня впервые заработал гуманитарный коридор и на двое суток был прекращён огонь, что позволило эвакуировать примерно 100 мирных жителей, которых отправили на территорию, контролируемую Киевом. Он добавил, что власти совместно с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода.

Однако в российском оборонном ведомстве ранее не раз заявляли об открытии гумкоридоров для вывода гражданских с «Азовстали», которыми в итоге никто так и не воспользовался.

По словам корреспондента канала «Россия 24» Станислава Бернвальда, на территории комбината были заблокированы свыше 500 гражданских. Как рассказали эвакуированные украинцы, многие вошли на территорию завода по собственной воле, когда начались бои за город, однако после этого выбраться им уже не удалось, так как их удерживали украинские военные и прикрывались ими как «живым щитом».

Согласно данным Минобороны РФ, 1 мая с «Азовстали» освободили 80 мирных жителей города, сейчас они находятся в населённом пункте Безыменное в ДНР, им предоставлены ночлег и медицинская помощь.