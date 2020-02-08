Расписанную золотом ступу для кутьи подарили украинский лидер Владимир Зеленский и его жена Елена Папе Римскому Франциску во время визита в Ватикан.
Чаша для кутьи произведена украинским брендом Gunia Project и стоит примерно $150 или 9600 рублей,
Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с папой римским Франциском для него был своеобразным «моментом истины». Они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.
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