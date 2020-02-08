https://static.news.ru/photo/e3793b22-4acd-11ea-a00a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офис президента Украины

Расписанную золотом ступу для кутьи подарили украинский лидер Владимир Зеленский и его жена Елена Папе Римскому Франциску во время визита в Ватикан.

Чаша для кутьи произведена украинским брендом Gunia Project и стоит примерно $150 или 9600 рублей, передаёт Страна.ua. Западные и восточные славяне называют кутьёй блюдо из крупы с мёдом, которое традиционно готовится в рождественский сочельник.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с папой римским Франциском для него был своеобразным «моментом истины». Они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.