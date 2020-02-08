Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с папой римским Франциском для него был своеобразным «моментом истины».
Словно проверка на подлинность, — охарактеризовал встречу политик.
Они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский отметил, что программа «Папа для Украины» помогла 900 тысячам украинцев, пострадавшим в Донбассе,
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский провёл в Ватикане встречу с папой римским Франциском. Во время переговоров украинскому лидеру удалось рассмешить понтифика.
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