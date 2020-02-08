https://static.news.ru/photo/bdc96eaa-e0ac-11e9-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговор с папой римским Франциском для него был своеобразным «моментом истины».

Словно проверка на подлинность, — охарактеризовал встречу политик.

Они обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Зеленский отметил, что программа «Папа для Украины» помогла 900 тысячам украинцев, пострадавшим в Донбассе, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Зеленский провёл в Ватикане встречу с папой римским Франциском. Во время переговоров украинскому лидеру удалось рассмешить понтифика.