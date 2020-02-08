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Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Ватикане встречу с Папой Римским Франциском. Во время переговоров украинскому лидеру удалось рассмешить понтифика.

Беседа состоялась в Апостольской библиотеке. Зеленский преподнёс Папе Римскому архивный документ из Национального музея Львова имени Андрея Шептицкого. Понтифик, в свою очередь, отдельно поприветствовал супругу украинского президента Елену Зеленскую. Глава Украинской грекокатолической церкви положительно оценил данные переговоры, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский готовился к переговорам с итальянским лидером Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Они состоялись 7 февраля 2020 года.