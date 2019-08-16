https://static.news.ru/photo/3440fa9c-c0f2-11e9-9541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Состояние здоровья спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена стало причиной отмены ежемесячного заседания Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии. Мероприятие должно было состояться 19 августа.

В понедельник заседание не состоится, — цитирует ТАСС источника в ООН.

По словам собеседника агентства, 20 августа пройдёт заседание Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке, в котором примет участие госсекретарь США Майкл Помпео.

В июле стало известно, что Гейр Педерсен проходит лечение из-за травмы глаза, в связи с чем не сможет принять участие в заседаниях.

Как писал News.ru, 5 июля глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпосланник главы ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в Идлибе и на северо-востоке страны. По словам дипломатов, необходимо помочь стране восстановиться после военного конфликта.