https://static.news.ru/photo/3440fa9c-c0f2-11e9-9541-fa163e074e61_660.jpgФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Состояние здоровья спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена стало причиной отмены ежемесячного заседания Совбеза ООН по политическому урегулированию в Сирии. Мероприятие должно было состояться 19 августа.
В понедельник заседание не состоится, — цитирует ТАСС источника в ООН.
По словам собеседника агентства, 20 августа пройдёт заседание Совбеза по ситуации на Ближнем Востоке, в котором примет участие госсекретарь США Майкл Помпео.
В июле стало известно, что Гейр Педерсен проходит лечение из-за травмы глаза, в связи с чем не сможет принять участие в заседаниях.