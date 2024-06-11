Запись переговоров с экипажем батискафа «Титан» оказалась фальшивкой Капитан Нойбауэр: стенограмма переговоров с экипажем батискафа «Титан» выдумана

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запись переговоров с пассажирами взорвавшегося в Атлантике батискафа «Титан» является фальшивкой, заявил капитан Джейсон Д. Нойбауэр, отставной офицер береговой охраны США и председатель Совета по расследованию морской пехоты. По его словам, пассажиры не были предупреждены о катастрофе, передает MR.RU.

Я уверен, что это фальшивая стенограмма. Это было выдумано, — заявил он.

Офицер отметил, что в фальшивой стенограмме подробно описаны предполагаемые поминутные сообщения, свидетельствующие о том, что экипаж «Титана» находился в состоянии паники. Нойбауэр подчеркнул, что после почти года тщательного расследования команда не нашла никаких доказательств того, что пассажиры «Титана» были предупреждены о взрыве, который позже унес их жизни.

Кто-то сделал это достаточно хорошо, чтобы это выглядело правдоподобно, — резюмировал офицер.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к обломкам корабля «Титаник» в Атлантике сообщили 19 июня.

Обломки самого «Титана» были найдены 22 июня. По версии Береговой охраны США, подводное судно разрушилось в результате сильного взрыва, направленного внутрь. Все находившиеся на борту люди погибли. Вместе с Давудом, его сыном и Рашем там были британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.