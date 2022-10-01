Зампостпреда России в ООН рассказал об устроенном Францией скандале Зампостпреда России Полянский: Франция на СБ ООН затеяла скандал по «Северным потокам»

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Официальному представителю «Газпрома» Сергею Куприянову не позволили выступить с комментариями на заседании Совета Безопасности ООН. Такое решение принял постоянный представитель Франции при международной организации Николя де Ривер. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский. Париж в настоящее время является председателем СБ.

Как рассказал Полянский, 30 сентября в Совете безопасности по инициативе России прошло заседание по ситуации с аварией на нитках «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2». Куприянов был приглашен в качестве докладчика. Кроме того, в конце заседания он хотел озвучить свои комментарии к услышанному на заседании, но Николя де Ривер не дал ему такой возможности.

Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя Де Ривьера. <...> Он <...> не позволил приглашенному на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю «Газпрома» Сергею Куприянову <...> ответить на прозвучавшие <...> обвинения в адрес этой компании, — написал Полянский.

По мнению российского представителя, заседание оказалось полезным «в плане продвижения наших подходов и объективной информации».

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.