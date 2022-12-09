Зампостпреда России при ОБСЕ прокомментировал слова Меркель о «Минске» Зампостпреда России при ОБСЕ: слова Меркель о «Минске» объясняют позицию Запада по Украине

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Слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях объясняют позицию стран Запада относительно конфликта на Украине, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. Так он прокомментировал слова Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время «стать сильнее».

Примечательное интервью дала на днях германскому изданию Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, «чтобы стать сильнее». Все это — несмотря на попытки позиционировать Германию как посредника в урегулировании и даже гаранта реализации «Минска», — сказал Буякевич.

Он отметил, что слова Меркель «проясняют многое», в том числе заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности любых призывов к прекращению огня на Украине и отсутствие реакции европейцев на многочисленные военные преступления Киева. По мнению дипломата, западные страны «используют Украину как инструмент по борьбе с российской государственностью». Буякевич добавил, что на Западе «не заинтересованы» в дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Меркель назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Украине время для того, чтобы стать сильнее». Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Меркель о Минских соглашениях можно использовать как заявку на трибунал. По мнению Захаровой, в словах Меркель звучит «подлог как метод действия Запада». Дипломат заметила, что западные государства уже с 2015 года в ходе проведения многочасовых переговоров знали, что не станут исполнять Минские соглашения.