Захарова заявила о новом этапе развития ситуации по гарантиям безопасности

Представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru на еженедельном брифинге, заявила, что Москва находится на пороге нового этапа развития ситуации по вопросам предоставления гарантий безопасности российских границ. Так она прокомментировал имеющиеся позитивные сигналы в ответах Запада на инициативы России по данному вопросу.

Межведомственный ответ по гарантиям безопасности находится на финальной стадии подготовки. Давайте дождёмся. Как было сказано главой МИД РФ Сергеем Лавровым, всё будет опубликовано. Далее продолжим разговор, имея соответствующую пищу. Мы сейчас находимся на пороге нового этапа развития этой ситуации, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали. Он отметил, что по итогам проведённых переговоров есть вероятность выработки «неплохого» пакетного результата.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО. 26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.