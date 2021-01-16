Захарова рассказала о желании сторонников Трампа получить гражданство РФ

https://static.news.ru/photo/ac54876a-58d1-11eb-910e-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Многие сторонники уходящего президента США Дональда Трампа хотят получить российское гражданство. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Знаете, какой сейчас самый популярный комментарий, который мне присылают в «личку» в социальных сетях из Соединённых Штатов Америки? Вы не поверите. Как можно российское гражданство получить? — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1» в студии Владимира Соловьёва.

Она пояснила, что люди, которые обращаются с таким запросом, поддерживали Трампа и республиканцев, но теперь боятся гонений. Ситуацию дипломат прокомментировала саркастически.

Добро пожаловать в реальность, — резюмировала Захарова.

Дональд Трамп, проигравший на выборах Джо Байдену, заявлял о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающая Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

NEWS.ru писал, что Трамп должен быть привлечён к уголовной ответственности за события 6 января в Вашингтоне. Такого мнения придерживается большинство американцев.

54% жителей США считают, что Трамп обязан ответить за случившееся по всей строгости. По их мнению, президент подстрекал своих сторонников к бунту и насилию.