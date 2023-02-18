Захарова призвала Бербок учить матчасть

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обратилась к министру иностранных дел Германии Анналене Бербок с «призывом выучить хоть один школьный предмет». Так дипломат прокомментировала заявление главы МИД ФРГ о том, что президенту России Владимиру Путину следует развернуть свою политику на 360 градусов. Захарова подчеркнула, что пока Бербок у власти, Берлин не сможет обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе.

Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при её правлении нет, — написала Захарова.

Подписчики представителя МИД РФ в большинстве согласились с ее словами и отметили, что Европа бездумно повторяет «указания» США.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее посмеялся над словами Бербок про поворот Москвы на «360 градусов». Он заявил, что все-таки весело, что Европой управляют такие невежественные люди. В своем Twitter-аккаунте Медведев подчеркнул, что Россия без сомнения будет придерживаться своей позиции. Пользователи соцсетей раскритиковали немецкого чиновника за абсурдное высказывание.