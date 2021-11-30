Захарова оценила возможность Турции стать посредником по Донбассу

Ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании ситуации на Донбассе не может быть речи. Стороной конфликта является Киев и представители самопровозглашённых республик. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом.

Все эти попытки использовать красивые фразы в виде некой «конструктивной двусмысленности», под которой якобы скрывается всё-таки понимание нашей страны в качестве стороны конфликта, мы не пропустим, — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что в переговорном процессе по урегулированию внутриукраинского конфликта уже существует устоявшийся формат, который включает работу контактной группы по взаимодействию Киева, Донецка и Луганска при посредничестве России и ОБСЕ, а также «нормандский формат». Она отметила, что Киев не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений.

Какой смысл имеющихся форматов? Их необходимо стимулировать, развивать и сподвигать стороны к реализации уже имеющихся договорённостей, — отметила Захарова.

Захарова отметила, что важным шагом на этом направлении мог бы стать вклад турецкой стороны в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса и начать «добросовестно» выполнять все взятые обязательства.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом. Он отметил, что Турция выступает за мир в Донбассе и хотела бы выступать в решении имеющихся вопросов.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения. Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).