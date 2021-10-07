Захарова оценила сотрудничество Москвы и Анкары по вопросам Сирии

Россия нацелена на продолжение плотного взаимодействия с официальной Анкарой по дипломатической и военной линиям с целью нормализации обстановки на всей территории Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Одной из тем на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана стали совместные шаги по урегулированию конфликта в Сирии.

По словам Захаровой, данная проблематика традиционно является одной из центральных тем диалога России и Турции.

Совместно с нашими партнёрами мы твёрдо настроены и далее вносить вклад в продвижение политического процесса в Сирии. Остаются востребованными последовательные шаги по содействию деятельности Конституционного комитета, в том числе в рамках подготовки шестой сессии его Редакционной комиссии, — сказала Захарова.

Она подчеркнула важность оказания гуманитарной помощи всем сирийцам без исключений по согласованию с официальными властями и отметила начало гуманитарных поставок в Идлиб.

29 сентября в Сочи прошла встреча лидеров России и Турции, в ходе которой были затронуты темы Сирии, Ливии, Афганистана и Закавказья, а также некоторые вопросы двустороннего сотрудничества. В ходе встречи российский президент заявил, что отношения двух стран развиваются позитивно. Он подчеркнул, что государства успешно сотрудничают по международной линии, это касается Ливии и Сирии.