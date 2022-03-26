Захарова: на каждый враждебный шаг США последует болезненная реакция

Россия готова договариваться с США, но только при условии встречного движения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, американской стороне стоит понять, что на каждый враждебный шаг против Москвы обязательно последует болезненный ответ, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная, — сказала она.

Дипломат отметила, что в последнее время высшие должностные лица в США пытаются снять с себя ответственность за текущее состояние российско-американских отношений. По мнению Захаровой, в Вашингтоне пытаются взвалить ответственность за близкие к разрыву связи на Россию.

Представитель МИД пояснила, что Москва принимает лишь зеркальные меры в ответ на недружественные действия Соединённых Штатов Америки, такие как высылка российских дипломатов, захват здания российского торгового представительства в Вашингтоне, а также закрытие генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле.

Захарова добавила, что РФ в очередной раз призывает американские власти задуматься о последствиях их действий.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что основную ответственность за состояние российско-американских отношений несёт Вашингтон. Дипломат, в частности, напомнил , что 21 марта послу США Джону Салливану была передана нота протеста, в которой говорилось, что происходящее поставило отношения между странами на грань разрыва.

Дипломат считает, что для сохранения связей с Россией США должны отказаться от угроз. Кроме того, Вашингтону следует прекратить поставки вооружений на Украину.