Зачем Нарышкин признался в переговорах с ЦРУ Глава СВР подтвердил, что обсуждал проблему Украины с американским коллегой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель СВР Сергей Нарышкин подтвердил тот факт, что в конце июня у него был телефонный разговор с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. По его словам, речь шла в основном об Украине и развитии ситуации в этой конфликтной стране.

Прощупать почву

Почему Сергей Нарышкин решил официально заявить об имевшем место некоторое время назад диалоге, понять не трудно. В последнее время было немало информационных вбросов о якобы состоявшихся разного рода полу- или совсем уж неофициальных переговорах то ли действующих, то ли отставных чиновников и политиков России и Соединенных Штатов.

Версий на этот счет гуляет много. Особенно в интернете, на просторах которого то Нарышкина отправляют в Стамбул для конфиденциальных контактов, то со ссылкой на швейцарскую газету Die Zeit сообщают о неафишируемом визите в Москву самого главы ЦРУ Бернса. Причем в Кремле такой тайный приезд главного разведчика не подтверждают.

Словом, вокруг ведущихся российско-американских контактов напущено столько тумана, что, видимо, возникла необходимость его как-то рассеять. И официально подтвердить уровень и способ реальных контактов. На этот раз на уровне шефов обеих внешних разведок. Плюс в некоторой степени это выглядит еще и сигналом собравшимся в Вильнюсе натовским лидерам. Все же понимают, что точку в развертывающимся конфликте будут ставить Москва и Вашингтон. И пусть пока позиции сторон далеки от сближения, есть воля к прощупыванию взаимных позиций и определению границ компромиссов, к которым страны будут на каком-то этапе готовы.

Почему разговаривают Нарышкин с Бернсом

Американцы не скрывают, что «проблема Украины» поручена не Пентагону, а именно внешней разведке — ЦРУ. Именно тамошние «рыцари плаща и кинжала» контролируют тайные поставки вооружений, которые из портов Германии и Бельгии отправляются воздушным путем на Украину. А помимо такой секретной логистики, видимо, сотрудники ЦРУ курируют набор и отправку на Украину многочисленных иностранных наемников и «находящихся в отпусках» инструкторов. Иными словами, люди из ЦРУ занимаются привычным делом, операциями, которые, пусть и не в таких масштабах, но неоднократно проворачивались ими на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Не удивительно поэтому, что именно Уильям Бернс неоднократно уже посещал Киев, раздавая инструкции «местным аборигенам». Причем о последнем его прилете на берега Днепра узнали только постфактум. И если судить по «утечкам», Бернс четко дал время своим подопечным, начавшим свой «контрнаступ», до осени, а вернее — до начала дождей, превращающих степь в непроходимое болото. Тогда уже ни о каких наступательных действиях ВСУ речи быть не может.

А уж тогда, видимо, придется либо договариваться о замораживании конфликта, о перемирии по корейскому варианту, либо начинать конструктивные переговоры о новой конфигурации системы безопасности в Европе и мире.

Фото: МО Украины

Чем Бернс интересен Москве

Так что Бернс, пожалуй, самый компетентный заокеанский политик в вопросах конфликта на Украине. А уж вести с ним разговор по очень непростой теме, как говорится, сам Бог велел его российскому коллеге, так же обладающему исчерпывающей информацией.

С другой стороны, оба собеседника уже опытные политики. За спиной Сергея Нарышкина пост спикера Госдумы. Бернс был послом в Москве, работал специальным помощником двух госсекретарей США. Так что их телефонный контакт можно счесть значимым событием. Особенно если этот контакт получит свое дальнейшее развитие.