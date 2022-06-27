Япония введёт дополнительные санкции против 160 юрлиц и граждан России Япония введёт дополнительные санкции против 160 юридических и физических лиц из России

Фото: imagebroker/Ina Hesmer/Global Look Press

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции в отношении 160 российских физических лиц и организаций. Причиной является ситуация на Украине. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на японского министра Фумио Кисиду, сделавшего на саммите «Большой семёрки» (G7) в Германии соответствующее заявление.

По данным телеканала, Токио заморозит активы 70 российских граждан и организаций. Также предполагается ввести дополнительные экспортные санкции против 90 организаций, связанных, как полагают в японском правительстве, с оборонным сектором.

Ранее власти Японии уже ввели в отношении России несколько пакетов санкций. Токио исключил РФ из режима наибольшего благоприятствования в торговле, запретил экспорт более 300 товаров, в том числе полупроводников, сенсоров, лазеров, люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Под запрет попал импорт 38 видов товаров из России, включая пиво, мотоциклы, автомобили, древесную щепу. Санкции введены против крупнейших банков страны и нескольких сотен физических лиц и организаций.

Кроме того, власти Японии решили приостановить на неопределённый срок безвизовые обмены с Россией, в рамках которых японские граждане могли посетить острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.