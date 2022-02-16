WP: Путин хочет отпугнуть НАТО в случае «вторжения» России на Украину

Президент России Владимир Путин старается отпугнуть НАТО от вмешательства в войну РФ с Украиной в случае её начала, говорится в публикации The Washington Post. Авторы статьи Пол Сонн и Эллен Накашима разглядели в российских манёврах на границе с Украиной попытку создать угрозу Западу.

Обозреватели считают, что Путин хочет отбить у Североатлантического альянса желание даже подумать о том, что он может помочь Киеву. Авторы уверены, что масштабные военные учения России на фоне сложной ситуации вокруг Украины демонстрируют желание страны показать всему миру свою военную мощь.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Альянс пока не может дать точную оценку количеству российских сил у границ Украины, однако утверждает, что их число в последнее время растёт. Генсек подчеркнул, что НАТО «продолжит обличать агрессивные планы России», чтобы осложнить возможную агрессию против Украины.

Некоторые западные издания написали, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Также говорилось о том, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря. Однако озвученное Западом «время» начала «вторжения» истекло.