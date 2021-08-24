16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

WP: Байден получил от разведки сведения о происхождении COVID-19

05:30, 25 августа 2021
WP: Байден получил от разведки сведения о происхождении COVID-19 Джо Байден Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Разведка США представила президенту Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, однако в нём отсутствуют чёткие выводы. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что в документе также нет конкретного ответа и на вопрос о том, «перепрыгнул» ли коронавирус от животного к человеку или «сбежал» из лаборатории в Китае.

Документ разведки стал ответом Байдену, который в мае 2021 года рассказал о просьбе «удвоить усилия по сбору и анализу информации», которая даст окончательный ответ о происхождении коронавируса.

Ранее стало известно, что разведслужбы США уже в начале августа имели предварительную версию отчёта, который затем проходил проверку. Чиновники так и не смогли точно определиться, возник ли вирус в лаборатории Уханьского института вирусологии или он перешёл к людям естественным образом от животных.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео