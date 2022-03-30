Washington Post сочла тактику защиты украинских городов опасной для жителей

Газета Washington Post обратила внимание на то, что украинские войска размещают военную технику в жилых кварталах городов в попытках противостоять Вооружённым силам РФ, что угрожает жизням мирных жителей. По мнению экспертов, подобная стратегия может ослабить намерения привлечь Россию к ответственности за жертвы среди мирного населения и «военные преступления».

Как пишет издание, его журналисты в Киеве стали свидетелями того, как украинские войска размещали противотанковые ракеты, зенитные установки и бронетранспортёры около жилых домов, а коробки с «коктейлями Молотова» и баррикады из шин выкладывались не только на городских магистралях, но и на улицах жилых кварталов. Как заявил представитель правозащитной организации Human Rights Watch Ричард Вейр, украинские военные таким образом нарушают законы войны и подрывают утверждения Украины о том, что противник намеренно атакует гражданские объекты и мирное население.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пояснил, что военная доктрина Украины предусматривает принцип «тотальной защиты» и позволяет участникам отрядов территориальной обороны защищать свои дома, которые в основном находятся в густонаселённых жилых кварталах.

Мы не можем помешать нашим гражданам защищать свои дома, свободы, ценности, как они их понимают, — подчеркнул он.

Ранее в Генштабе Вооружённых сил РФ заявили, что изначально не планировали штурм украинских городов, «чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения». Однако сейчас такая возможность не исключается, хотя в целом российские военные по-прежнему сконцентрированы на главной задаче, которой является полное освобождение Донбасса.