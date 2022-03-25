«Такую возможность не исключаем»: Генштаб ВС РФ о штурме городов Украины
Замначальника Генштаба ВС РФ Рудской не исключил штурма заблокированных украинских городов
Александр Чеков
Александр Чеков
17:17, 25 марта 2022
Фото: MOD Russia/Global Look Press
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В Генштабе Вооружённых сил РФ изначально не планировали штурм украинских городов, но сейчас такая возможность не исключается, приводит РИА Новости слова заместителя начальника Генштаба Сергея Рудского. По его словам, с начала спецоперации российские войска заблокировали Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
Он отметил, что штурм городов не планировался, «чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения». Российские военные будут выполнять главную задачу — полное освобождение Донбасса, добавил Рудской.
И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач, а они решаются успешно, наши силы и средства будут концентрироваться на главном — полном освобождении Донбасса, — заявил он.
Ранее ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин заявил NEWS.ru, что украинские города придётся штурмовать, потому что «эти бандеровцы засели в жилых кварталах» и выкурить их без риска для российских солдат невозможно. По его словам, украинцам пора сдаваться, если они не хотят унести города с собой.