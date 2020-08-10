Мощный взрыв на складе в порту Бейрута 4 августа, который унёс жизни как минимум 150 человек, стал катализатором негативных тенденций в политике как Ливана, так и США. Пока в администрации американского президента Дональда Трампа пытаются нейтрализовать впечатление по поводу внутренних разногласий из-за причин трагедии, ливанская политика переживает коллапс: кабинет технократов объявил о своей отставке.

Скорректировать впечатление о несостыковках в версиях произошедшего в эфире Fox News попытался глава Пентагона Марк Эспер.

Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака, — заявил глава американского оборонного ведомства, комментируя мощный взрыв в ливанской столице. — Кто знает. С каждым днём мы узнаем всё больше и больше. Я, например, считал происшедшее более похожим на несчастный случай.

Глава Пентагона посетовал на то, что многие СМИ, пользуясь разными оценками в администрации США, «пытаются внести раскол» между министром обороны и президентом страны. Эспер подтвердил, что его ведомство старается «сделать всё возможное для оказания гуманитарной помощи» Ливану. Так, в ближайшее время США должны направить туда три военно-транспортных самолёта C-17 с продовольствием и медикаментами для преодоления последствий взрыва в Бейруте.

Однако сейчас Ливану нужна не только гуманитарная, но и политическая поддержка. Местные источники днём 10 августа сообщили о том, что премьер-министр Хасан Диаб заявил президенту Мишелю Ауну о своём намерении уйти в отставку. Это произошло после того, как о своём выходе из правительства объявили министр юстиции Ливана Мари-Клод Наджем, министр финансов Гази Вазни, министр информации Маналь Абдель Самад, министр окружающей среды и административного развития Дамианос Каттар. Ближе к вечеру 10 августа кабмин, который получил вотум доверия 11 февраля, был распущен официально.

Шарль Мишель и Хасан Диаб Ibrahim Amro/Global Look Press

Тем временем в центре Бейрута уже третьи сутки идут протестные акции. В минувшие выходные столкновения приобрели ожесточённый характер, в результате чего пострадали как участники манифестаций, так и правоохранители. Представители протестного движения требуют организации очередных выборов и начала прозрачного международного расследования взрыва в морском порту. Манифестанты нередко выражают недовольство и воздействием иностранных сил на внутреннюю политику страны. Это не могло не остаться незамеченным властями Ирана, которые рассматривают Ливан как сферу своего влияния. Так, на своей пресс-конференции официальный представитель МИД Исламской Республики Аббас Мусави заявил, что участники протестных акций в ливанской столице получают поддержку из-за рубежа «в определённых целях».

Marwan Naamani/Global Look Press