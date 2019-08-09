Взрыв произошёл возле полицейского участка недалеко от центра Копенгагена. В результате происшествия никто не пострадал.
По информации Reuters, были выбиты несколько окон и полностью повреждён фасад одного из зданий.
Как отметили в полиции, это уже второй взрыв в городе за четыре дня. Первый произошёл во вторник, 6 августа, у комплекса зданий налогового управления Дании.
Как ранее писал News.ru, число пострадавших в результате новых взрывов на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 11 человек.