https://static.news.ru/photo/b5127966-bb3e-11e9-8088-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Взрыв произошёл возле полицейского участка недалеко от центра Копенгагена. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации Reuters, были выбиты несколько окон и полностью повреждён фасад одного из зданий.

Как отметили в полиции, это уже второй взрыв в городе за четыре дня. Первый произошёл во вторник, 6 августа, у комплекса зданий налогового управления Дании.

Как ранее писал News.ru, число пострадавших в результате новых взрывов на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 11 человек.