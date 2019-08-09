https://static.news.ru/photo/6fd52fc4-bb39-11e9-97f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Телеканал ОСА/ТАСС

Число пострадавших в результате новых взрывов на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возросло до 11 человек.

Новый пострадавший является жителем деревни Каменка, он самостоятельно обратился в больницу, передаёт со ссылкой на главу регионального главка МЧС Игоря Лисина ТАСС.

Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жители близлежащего села Каменка эвакуированы. Глава района заявил, что режим ЧС будет введён повторно.

Как ранее писал News.ru, самолёты Ил-76 в субботу, 10 августа, начали проливку территории военного склада боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края.