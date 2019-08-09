Самолёты Ил-76 в субботу, 10 августа, начали проливку территории военного склада боеприпасов в селе Каменка Ачинского района Красноярского края.
10 августа экипажи самолётов совершат более 20 самолётовылетов для сброса воды на территорию склада. Каждый из самолётов доставит к месту сброса по 42 тонны воды, — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Работа будет продолжаться до полной проливки территории склада.
Новые взрывы произошли вечером 9 августа. Причиной стало попадание молнии в снаряд в ходе разминирования. Жители близлежащего села Каменка эвакуированы. Глава района заявил, что режим ЧС будет введён повторно.
Как ранее писал News.ru, десять человек пострадали в результате двух новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.