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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что члены организации, которую она возглавляет, не поднимали флаг Украины в Судаке. По её словам, это выходка пьяного туриста из соседней страны.

Ранее советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалёв сообщил, что флаг Украины был поднят в городе Судак в Крыму. По его словам, это сделали местные патриоты в память об...