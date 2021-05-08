Взлом систем топливной компании США связали с хакерами из РФ

https://static.news.ru/photo/04cc30a6-b13c-11eb-86c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщает телеканал CNN.

Утверждается, что атаку якобы провела группа хакеров DarkSide, она обычно атакует страны, в которых не говорят по-русски.

Телеканал NBC News также указал , что атака на Colonial Pipeline — якобы дело рук российской преступной хакерской группировки. При этом действовали они не по указке государства, а в рамках «преступной схемы».

Из-за кибератаки 7 мая Colonial Pipeline отключила некоторые системы, чтобы «сдержать угрозу, которая на время остановила все операции». Работа оператора пока не восстановлена.

Ранее стало известно, что работа самого крупного в США трубопровода приостановлена из-за действий хакеров. «Определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки. К работе по устранению последствий инцидента привлекли подрядчика — «ведущую стороннюю фирму по кибербезопасности».