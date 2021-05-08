Взлом систем топливной компании США связали с хакерами из РФ

Хакеры, совершившие кибератаку на системы трубопроводного оператора США Colonial Pipeline, могут быть связаны с Россией, сообщает телеканал CNN.
Утверждается, что атаку якобы
Телеканал NBC News также
Из-за кибератаки 7 мая Colonial Pipeline отключила некоторые системы, чтобы «сдержать угрозу, которая на время остановила все операции». Работа оператора пока не восстановлена.
Ранее стало известно, что работа самого крупного в США трубопровода приостановлена из-за действий хакеров. «Определённые системы» трубопровода превентивно отключили после кибератаки. К работе по устранению последствий инцидента привлекли подрядчика — «ведущую стороннюю фирму по кибербезопасности».