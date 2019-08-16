https://static.news.ru/photo/e1d62650-c0de-11e9-b996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» задерживаются в итальянском Римини на несколько часов.

Один самолёт должен был вылететь в Домодедово в 08:00 по местному времени, однако позднее его перенесли на 12:20. Другой рейс был запланирован на 11:20, но поднимется в воздух только в 14:10.

По словам пассажирки первого лайнера, авиакомпания никак не объяснила задержку. Ожидающим вылета людям раздали вафли и воду, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что авиакомпания «Победа», самолёт которой задержался в Минеральных Водах и не смог вовремя вылететь в Москву, подтвердила информацию о попавшей в один из двигателей птице.