ВСУ дали новые ракеты, но Зеленский струхнул: новости СВО на вечер 11 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Craig Fryer RAF Combat Camera/mbda-systems.com

Storm Shadow

Минобороны РФ 11 мая опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в общей сложности были уничтожены до 550 украинских военных и наемников. ВСУ потеряли артиллерийскую систему M777, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две гаубицы Д-30, гаубицу Д-20, а также две боевые бронированные машины и 20 автомобилей.

Средствами ПВО в районе Червоного Маяка в Херсонской области был сбит украинский самолет Су-25. Также за сутки были перехвачены 12 реактивных снарядов системы HIMARS и уничтожены 12 украинских беспилотников.

Telegram-канал SHOT написал о падении беспилотника в Курской области, дрон был собран из водопроводной трубы и мебельной фурнитуры. По данным канала, никто не пострадал. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: t.me/rogozin_do

Также SHOT сообщил о падении дрона с камерой в поле под Джанкоем в Крыму. Предположительно, это мог быть разведывательный БПЛА. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

На Камчатке двоих военных приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ участвовать в боевых действиях в зоне СВО. Военных осудили по уголовной статье о неисполнении подчиненным приказа начальника.

Источник РИА Новости сообщил, что решение о продлении зерновой сделки еще не принято. По словам собеседника агентства, соответствующее заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о продлении соглашения еще на 60 дней является ожиданиями Анкары. При этом источник ТАСС в Стамбуле заявил, что сделка, скорее всего, действительно будет продлена на два месяца.

ФСБ предотвратила попытку Службы безопасности Украины завербовать первого замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина. По данным российской спецслужбы, СБУ требовала у чиновника передать Киеву закрытую информацию, угрожая физической расправой его супруге.

Также ФСБ сорвала попытку поджога зданий администрации города Минеральные Воды и местного военкомата. Ведомство сообщило, что задержанный планировал совершить данные преступления по заданию «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

ВСУ обстреляли Белгородский район, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи в селе Черемошное. В результате семь населенных пунктов остались без света, аварийные службы уже с утра начали устранять последствия удара.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пожаловался, что многие страны нагнетают ситуацию в попытке усадить Киев за стол переговоров с Москвой. По его словам, для этого была запущена масштабная кампания. Данилов отметил, что переговоры могут состояться, но только на условиях украинской стороны. Политолог Владимир Жарихин предположил, что США и Европа разочарованы затягиванием контрнаступления Украины, для поддержки которой Запад сделал все возможное. По мнению эксперта, Запад понимает, что если Киеву не удается победить, то нужно хотя бы заключить перемирие и тем самым отсрочить поражение.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ пока не готовы начать контрнаступление, с которым им нужно еще немного подождать. По его словам, боевые бригады уже готовы, но украинской армии нужно еще кое-что, включая боеприпасы и технику. Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Зеленский решил повременить с операцией, осознав, что в случае провала это может стать последним контрнаступлением ВСУ. Как выразился Матвийчук, украинский президент «труханул».

Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

В свою очередь пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина, сообщившего, что Зеленский лукавит, говоря о контрнаступлении. По словам бизнесмена, оно идет полным ходом, на Артемовском направлении противник заходит во фланги и в некоторых местах у него это получается.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что пострадавший в результате теракта писатель Захар Прилепин продолжает лечение, говорить о его выписке из больницы пока рано. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в свою очередь, рассказал, что у подозреваемого в покушении на публициста были сообщники, сейчас их личности устанавливаются. По словам Бастрыкина, тайник с боеприпасами, которые были использованы для подрыва машины Прилепина, находился в Московской области.

Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также ведомство внесло в перечень бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow большой дальности. Глава МО Соединенного Королевства назвал это решение выверенным и пропорциональным ответом на эскалацию со стороны России. По словам Уоллеса, использование этих ракет, способных поражать цели на расстоянии 250–300 километров, позволит Украине отбросить российские войска с «суверенной территории» Украины.