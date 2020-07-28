Вспышку коронавируса зафиксировали ещё в пяти регионах Китая

Очаг коронавируса, возникший в Даляне, распространился ещё на пять районов Китая. Инфекция проникла в девять городов.
Как
Также коронавирус был завезён в административный центр провинции Фуцзян город Фучжоу. Вирус попал в город вместе с человеком, который являлся его бессимптомным носителем. Власти Фучжоу собираются ввести «режим военного времени».
В самом Даляне за сутки выявлены ещё шесть больных в активной форме и 12 — в бессимптомной.
Всего по официальным данным за минувшие сутки в Китае выявлены 102 новых инфицированных COVID-19, из них 68 заражённых в активной форме. По информации властей, это самый высокий суточный показатель в Китае за период с апреля.
Ранее правительство провинции Ляонин в Китае опровергло информацию, что поставленные из России морепродукты заражены коронавирусной инфекцией. Продукция находится на складах Kaiyang Shijie, расположенных в городе Даляне. Власти заверили, что морепродукты из РФ проверены и не представляют опасности для потребителей, писал NEWS.ru.
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