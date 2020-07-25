Власти КНР опровергли слухи о поставленных из РФ морепродуктах с COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a74fa32-ce2a-11ea-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правительство провинции Ляонин в Китае опровергло информацию, что поставленные из России морепродукты заражены коронавирусной инфекцией.

В ТАСС сообщили , ссылаясь на официальный источник и китайские СМИ, что морепродукты, поставленные из России, проверены и не представляют опасности для потребителей. Продукция находится на складах Kaiyang Shijie, расположенных в городе Даляне.

Отмечается, что в китайской провинции Ляонин была зафиксирована на этой неделе вспышка коронавирусной инфекции. В больницах находятся 15 заражённых, у которых проявились симптомы коронавируса, и 37 бессимптомных инфицированных. Кроме того, 120 человек помещены на карантин.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемиологи из Пекина обнаружили очаг коронавируса на продовольственном рынке «Синьфади». Молекулы вируса были найдены на доске, которую используют для разделки лосося. У сотрудников рынка взяли тесты на COVID-19 и поместили их на карантин. Сообщалось, что у всех проверенных сотрудников был отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.