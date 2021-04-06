Всех участниц голой фотосессии в Дубае депортируют

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Власти Дубая планируют депортировать всех людей, которые были задержаны за фотосессию с обнажёнными девушками на балконе одного из отелей города, рассказали в правительстве эмирата Дубай.

Генеральная прокуратура страны обвиняет участниц фотосессии и её организаторов в хранении порнографии с целью производства порнографических материалов.

Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны, — говорится в сообщении правительства.

При этом власти не рассказали, в какие сроки иностранцы будут выдворены из Арабских Эмиратов, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Они танцевали и позировали на камеру, при этом участниц откровенной акции было хорошо видно с улицы: балкон был со стеклянными перегородками. Полиция Эмиратов после инцидента завела уголовное дело на участниц перфоманса. Нарушительницам грозит тюремный срок или штраф в размере пяти тысяч дирхамов (больше 100 тысяч рублей).

Среди задержанных девушек, по предварительной информации, оказались 11 гражданок Украины.

Пока полиция ОАЭ пыталась разобраться с происшествием, из страны сбежал один из организаторов съёмки российский фотограф Александр Тен. Силовики считают, что именно он фотографировал обнажённых девушек в отеле. Задержать фотографа не удалось. Предположительно, второй организатор, Алексей Концов сейчас находится под стражей. Все девушки были отпущены, сообщал NEWS.ru