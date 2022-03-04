ВС РФ уничтожили хранилище боеприпасов с NLAW и Javelin в Житомире

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ударом высокоточного оружия большой дальности был уничтожен склад боеприпасов в воинской части в Житомире. Отмечается, что в уничтоженных хранилищах были противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части Житомира, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, — сказал Конашенков на брифинге.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что отечественный беспилотник «Иноходец» уничтожил командно-наблюдательный пункт националистического батальона «Айдар» в ДНР. В Сети появилась видеозапись удара по цели. На кадрах была показана работа системы наведения беспилотника на наземный объект, удар по нему управляемым авиационным боеприпасом и последовавший взрыв на земле.