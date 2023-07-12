ВС РФ нанесли массированный удар по вражеским объектам на острове Змеиный «РВ»: ВС РФ впервые за долгое время нанесли удар по вражеским объектам на острове Змеиный

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ впервые за долгое время нанесли массированный удар по вражеским объектам на острове Змеиный, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По информации канала, по острову ударили истребители и ударные БПЛА.

Канал отмечает, что украинские СМИ связывают эти удары с якобы стремлением России показать «небезопасность» зернового коридора.

Российские войска установили контроль над островом в феврале 2022 года. Однако несколько месяцев спустя, в конце июня, Минобороны РФ сообщило о выводе гарнизона со Змеиного. В ведомстве пояснили, что этим жестом доброй воли российская сторона демонстрирует поддержку усилий ООН по организации вывоза украинской сельхозпродукции. При этом военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что российские войска могут вернуться на Змеиный, если удастся уничтожить береговую украинскую группировку ракетных комплексов и артиллерийских орудий, способную обстреливать черноморский остров.

В начале июля 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. В поездке его сопровождал глава офиса президента Андрей Ермак. При этом Зеленский опубликовал видео, в котором он направляется к острову на моторной лодке, а затем высаживается на сушу в сопровождении нескольких украинских военных. На видео заметно, что на Зеленском и Ермаке были надеты бронежилеты.