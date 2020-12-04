Вручение медали «75 лет Победы» вызвало скандал на Украине

https://static.news.ru/photo/45902148-36c0-11eb-acd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: 11tv.dp.ua

Скандал разразился в Днепропетровской области Украины из-за вручения 95-летнему ветерану юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Награду жителю Новомосковска, 95-летнему ветерану войны Василию Волошко решил вручить городской совет ветеранов. Мужчина заболел и за наградой пришла его дочь, сообщает местный 11-й канал.

Женщина стала возмущаться, заявив, что сам факт вручения такой медали является «преступлением против государства». Отцу она не стала ничего рассказывать, поскольку он, с её слов, «заядлый патриот», поддерживающий армию Украины. При этом семья ветерана собирается обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ), чтобы узнать, как стало возможным подобное награждение.

В совете ветеранов заявили, что не видят в ситуации ничего странного. Кроме Волошко ещё 14 жителям Новомосковска вручены такие же медали, полученные от областного совета ветеранов Харькова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новую юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в июне 2019 года учредил российский лидер Владимир Путин. Медалью награждались участники войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств.