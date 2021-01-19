Врачи зафиксировали 81 случай побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna

https://static.news.ru/photo/3fe942da-5a4f-11eb-99bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ирландское агентство — регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) получило сведения о 81 случае возникновения побочных эффектов у пациентов, которым вводились вакцины Pfizer и Moderna.

Зафиксирован 81 случай лёгких побочных эффектов, которые достаточно характерны для всех типов прививок. Эти симптомы быстро прошли и не потребовали врачебного вмешательства, — рассказала глава регулятора Лоррэн Нолан.

Среди наиболее частых побочных эффектов — тошнота, ломота в суставах, повышенная утомляемость. Также пациенты жаловались на зуд и сыпь в области введения вакцины и на головокружение. Что именно вызывает такие побочные эффекты — не указывается.

Что касается случаев острой аллергической реакции, то на сегодняшний день они не выявлены. Тем не менее Нолан не исключает их появления при вакцинировании более широких слоёв населения. Глава HPRA сообщила также, что начиная с 21 января все фиксируемые случаи побочных эффектов будут отражаться в режиме реального времени на сайте регулятора, передаёт The Irish Times.

Тем временем, как писал NEWS.ru, Бишкек отказался принять предложенную Вашингтоном бесплатную партию вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech из-за сложностей с хранением препарата. Для хранения вакцине необходимо специальное холодильное оборудование, которого в стране нет, заявил министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев.

По оценкам Минздрава, чтобы закупить необходимое оборудование для хранения американского препарата, нужно будет потратить около $2 млн, однако бюджет страны не готов на данном этапе выделить такие средства.

До этого сообщалось, что два пенсионера скончались в Эстонии в ходе вакцинации от коронавируса жителей домов престарелых. Прививка была сделана вакциной Comirnaty, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.