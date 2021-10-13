Врач заявил, что массовая вакцинация не остановит коронавирус

Массовая вакцинация не в состоянии полностью остановить распространение коронавируса, однако она позволит снизить риски осложнений и летальность заболевания. Об этом заявил заведующий инфекционным отделением больницы Хуашань в Шанхае Чжан Вэньхун, его слова приводит информационный ресурс «Дии сайцзин».

По словам эксперта, в настоящее время цели вакцинации уже претерпели определённые изменения.

Сейчас мы не в состоянии полностью взять под контроль распространение заболевания посредством вакцинации. Основной целью прививок является снижение до минимального уровня опасности осложнений, — сказал Чжан Вэньхун.

Он привёл в пример Сингапур, где число вакцинированных граждан превысило 80%, однако число заражений продолжает расти.

Мы не видим свидетельств того, что эпидемиологическая ситуация нормализовалась. Наоборот, мы видим, что по мере того как Сингапур постепенно открывается, наблюдается последовательный рост заболеваемости, — подчеркнул медик.

Также он привёл в пример США , где увеличение количества вакцинированных идёт параллельно с ростом числа заражений среди тех, кто получил прививку.

При этом Чжан Вэньхун выступает за необходимость вакцинации, целью которой он называет предотвращение тяжёлых осложнений и снижение летальности. Что касается развития ситуации, то медик полагает, что в дальнейшем сформируется коллективный иммунитет: он появится за счёт вакцинированных и перенёсших инфекцию граждан.

Ранее эпидемиолог оценил прогнозы математиков на ход пандемии. По его мнению, из двух предложенных сценариев реализуется более пессимистичный.