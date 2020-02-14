https://static.news.ru/photo/379fd7ae-4f1c-11ea-9d83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Xuejun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полагают, что число заражённых вирусом COVID-19 в ближайшее время будет расти. Однако делать прогнозы о масштабах эпидемии в организации считают нецелесообразным, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

По его словам, невозможно узнать, когда вспышка заболевания достигнет пика, пока этот момент не произойдёт.

Мы бы не хотели заниматься спекуляциями. В любом случае мы ожидаем, что поступят сообщения о большем числе случаев в Китае и других странах, — приводит слова Язаревича ТАСС.

Он отметил, что вирус вновь может начать наступление после кажущегося отступления. Поэтому стабилизацию ситуации «следует интерпретировать с крайней осторожностью». Медики полагают, что нынешняя эпидемии «всё ещё может пойти в любом направлении».

Ранее, как писал NEWS.ru, советник при ВОЗ Айру Лонджини заявил, что коронавирусом могут заразиться до двух третей населения мира. По его словам, карантинные меры КНР приняла уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая.