ВОЗ усомнилась в эффективности «Ремдесивира» при лечении COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a1725d6-0f31-11eb-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde via www.imago-ima/Global Look Press

Распространённый препарат против коронавируса «Ремдесивир», которым лечили от COVID-19 даже президента США Дональда Трампа, почти не оказывает влияния на смертность от этого заболевания, говорится в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Клинические испытания, проведённые ВОЗ, показали, что лечение COVID-19 «Ремдесивиром» не оказывает существенного влияния на шансы пациента на выживание. Эти данные серьёзно пошатнули уверенность и надежды врачей, что этот препарат поможет больным, пишет Financial Times.

Результаты долгожданного исследования ВОЗ «Солидарность», в ходе которого изучались эффекты «Ремдесивира» и трёх других препаратов у 11 266 госпитализированных пациентов, показали, что ни один из методов лечения «существенно не повлиял на смертность» или не уменьшил потребность в вентиляции лёгких пациентов, — пишет издание.

Отмечается, что речь также идёт о «Гидроксихлорохине», «Лопинавире» и «Интерфероне». Результаты исследования ВОЗ также показали, что препараты мало влияли на продолжительность пребывания пациентов в больнице. В то же время специалисты ВОЗ заявили, что исследование было в первую очередь предназначено для оценки воздействия на внутрибольничную смертность.

«Ремдесивир» был одним из препаратов, которые использовались для лечения президента США Дональда Трампа. Препарат изначально был разработан американским производителем Gilead Sciences как лекарство от лихорадки Эбола.

Financial Times напоминает, что «Ремдесивир» получил частичное одобрение для использования в США и ЕС после исследования Национального института здравоохранения США в апреле 2020 года, которое показало, что он сокращает время выздоровления от COVID-19 с 15 до 11 дней. В июле Gilead опубликовала дополнительные данные о том, что препарат может снизить смертность среди больных, однако в ходе последующих исследований в рамках так называемого золотого стандарта этот факт не нашёл подтверждения.

Как сообщал NEWS.ru, в настоящее время «Ремдесивир» одобрен к применению в США, Республике Корея, Японии, Индии. В Японии использование препарата разрешили при условии соблюдения ряда условий. В частности, Gilead необходимо предоставить больше результатов клинических исследований в течение девяти месяцев и вести учёт всех пациентов, которые принимают препарат в рамках разрешения.