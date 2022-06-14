ВОЗ созовет чрезвычайный комитет из-за вспышки оспы обезьян

Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения 23 июня созовет чрезвычайный комитет из-за распространения оспы обезьян в мире, передает Reuters. Эксперты организации оценят, является ли вспышка заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и какие совместные действия по борьбе с болезнью необходимо предпринять.

Агентство отмечает, что статус чрезвычайной ситуации объявлялся только в нескольких случаях до этого — во время пандемии COVID-19 и полиомиелита.

Ранее руководитель отдела детских инфекционных заболеваний ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Сергей Горбунов заявил, что геи находятся в зоне риска заражения обезьяньей оспой из-за нового способа передачи вируса.

Также в Минздраве Великобритании отметили, что заметная доля выявленных в Великобритании случаев приходится на геев и бисексуальных мужчин. Поэтому в исследованиях заболевания принимает участие Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ (BASHH).