ВОЗ сообщила о заражении коронавирусом 4 млн человек по всему миру

https://static.news.ru/photo/01a6fda4-93a4-11ea-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roberto Monaldo.Lapress/Keystone Press Agency/Global Look Press

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 4 млн человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В мире насчитывается более четырёх миллионов случаев вызываемого коронавирусом заболевания, — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

Как писал NEWS.ru, всего в мире погибли от инфекции 275 781 человек, вылечились 1 376 235 пациентов. Лидером по количеству умерших от коронавируса являются США: там зафиксировано более 1 320 000 случаев заражения, умерли 78 529 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса, скончались 94 пациента, выздоровели 5495 человек. Всего в стране, по данным на 11 мая, зарегистрировано 221 344 больных COVID-19. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.