ВОЗ сочла преждевременными привилегии для вакцинировавшихся от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b43832c2-8308-11eb-9e3a-96000091f725_660.jpg Фото: David Tanecek/CTK/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает нецелесообразным вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Такую позицию озвучила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она обосновала это нехваткой вакцин и проверкой их эффективности по предупреждению инфекции.

ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду, — сказала Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она уточнила, что организация сформирует позицию о необходимости или неэффективности таких документов примерно через три месяца.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС заявила, что руководители стран Евросоюза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Она отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет отслеживать процесс введения сертификатов о вакцинации в Евросоюзе, а если проект реализуют, то это станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому вопросу.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проинформировала ранее, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких «коронавирусных паспортов» власти вводить не планируют, писал NEWS.ru.