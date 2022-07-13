ВОЗ решила признать третий пол

Фото: shutterstock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила пересмотреть руководство по учету гендерной проблематики от 2011 года. Теперь ВОЗ будет руководствоваться концепцией о существовании более чем двух полов, сообщается на официальном сайте. Организация сосредоточится на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия».

ВОЗ обновляет руководство в свете новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития, — говорится в тексте.

В партии «Коммунисты Росси» заявили, что в случае признания ВОЗ третьего пола РФ следует прекратить членство в организации. По мнению председателя партии Сергея Малинковича, России нужно будет создать под своей эгидой другую организацию, которая займется здоровьем жителей планеты.

Ранее президент Владимир Путин назвал совершенно неприемлемой для России ситуацию с числом полов у людей в ряде стран. По его мнению, следует защищать фундаментальные ценности, «на которых основано наше общество».